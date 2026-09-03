VIDEO: आगरा इंटर सोसायटी लीग का हुआ ऐलान, छह सितंबर से होगा शुभारंभ

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आगरा में स्वर्गीय श्री बृजमोहन बंसल की स्मृति में आयोजित आगरा इंटर सोसायटी लीग-2026 सीजन-1 की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कारगिल चौराहा स्थित एक रेस्टोरेंट में हुई। आयोजकों ने लीग के प्रारूप, टीमों, मैच स्थलों और प्रतियोगिता के विभिन्न चरणों की जानकारी दी। लीग का शुभारंभ छह सितंबर से होगा। आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य शहर की विभिन्न आवासीय सोसायटियों को क्रिकेट के माध्यम से जोड़ना और खेल भावना को बढ़ावा देना है।

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