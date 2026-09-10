VIDEO: जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में आगरा मंडल बना विजेता

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आगरा के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में 70वीं उत्तर प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालयी अंडर 14,17 व 19 वर्ष बालक एवं बालिका जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन विभिन्न स्पर्धाओं के रोमांचक मुकाबले खेले गए। रिदमिक स्पर्धा में आगरा मंडल विजेता रहा।

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