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A young man was surrounded and beaten due to a grudge stemming from a dispute with his brother; the police have had him medically examined.
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VIDEO : भाई से झगड़े की रंजिश में घेरकर युवक को पीटा, जांच में जुटी पुलिस
आगरा के बाह कस्बे के कैंजरा तिराहे पर बुधवार दोपहर 12 बजे के करीब भाई से झगड़े की रंजिश में मढ़ेपुरा के लवकुश यादव को पीटे जाने का मामला सामने आया है। पिटाई से घायल हुए युवक का पुलिस ने मेडिकल कराया है। घायल लवकुश ने पुलिस को बताया कि मंगलवार की शाम भाई से कुछ लोगों का झगड़ा हुआ था। बुधवार की दोपहर वह बाइक से घर लौट रहा था। कैंजरा तिराहे पर लड़कों ने उसकी बाइक रुकवा ली और गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी। हाथ में पहने कड़े के प्रहार से उसका मुंह लहुलुहान हो गया। शोर मचाने पर आए राहगीरों को देख कर हमलावर भाग गये। एसीपी बाह जितेन्द्र कुमार ने बताया कि घायल का मेडिकल कराया है। बाह पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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