VIDEO: शाैक पूरा करने के लिए युवक ने चुना अपराध का रास्ता

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आगरा के ट्रांस यमुना के टेढ़ी बगिया निवासी मनीष अपने एक परिचित के जरिए दूसरे राज्य से तीन पिस्टल और छह मैगजीन खरीद कर लाया। 10 हजार में पिस्टल लाकर आगरा में आपराधिक तत्वों को तीस हजार तक में बेचने की प्लानिंग थी। फतेहपुरसीकरी थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेजा गया है। डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह ने बताया कि आरोपी से पूछताछ के आधार पर आगे हथियारों की तस्करी के गिरोह के बारे के पता लगाया जा रहा है।

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