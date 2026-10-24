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VIDEO: खराब खानपान और मोटापे से बढ़ रही हर्निया की दिक्कत
आगरा सर्जन एसोसिएशन की दो दिवसीय कार्यशाला हरीपर्वत स्थित होटल में शुरू हो गई। इसमें करीब 200 डॉक्टर ने भाग लिया है। इसमें डॉक्टर ने हर्निया की बढ़ती बीमारी के बारे में व्याख्यान दिए। इसमें बताया कि युवाओं में तेजी से यह बीमारी बढ़ रही है। इसमें खराब खानपान, ऑपरेशन में संक्रमण, मोटापा समेत अन्य वजह से यह दिक्कत पाई जा रही है। महिलाओं में भी हर्निया की परेशानी ज्यादा बढ़ रही है। कार्यशाला में अध्यक्ष डॉक्टर अमित श्रीवास्तव, डॉक्टर सुनील शर्मा, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, डॉक्टर जगतपाल सिंह, डॉक्टर रिचा, डॉक्टर जूही सिंघल आदि मौजूद रहे।
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