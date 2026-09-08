VIDEO: ताजनगरी में जुटे 24 देशों के वास्तुविद...आर्कएशिया फोरम-23 में वास्तुकला पर होगा वैश्विक मंथन

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आगरा। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के तत्वावधान में वास्तुकला का प्रतिष्ठित 23वां आर्कएशिया फोरम मंगलवार आगरा में शुरू हो गया। 12 सितंबर तक चलने वाले इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन में 24 देशों के प्रख्यात वास्तुविद भारत के ऐतिहासिक स्वर्ण त्रिभुज में शामिल दिल्ली, आगरा और जयपुर की समृद्ध वास्तुकला का विश्लेषण करेंगे। 11 सितंबर तक आगरा और फिर 12 सितंबर के कार्यक्रम जयपुर में होंगे।

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