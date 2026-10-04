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शिमला: वन्यजीव सप्ताह में रिज मैदान से दौड़ा जागरूकता का संदेश, विधायक हरीश जनारथा ने दिखाई मिनी मैराथन को हरी झंडी

Ankesh Dogra

Updated Sun, 04 Oct 2026 09:40 AM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 09:40 AM IST







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शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर वन्यजीव सप्ताह के तहत हिमाचल प्रदेश वन विभाग के वन्यजीव विंग ने मिनी मैराथन का आयोजन किया। विधायक हरीश जनारथा ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 5 और 8 किलोमीटर की दौड़ में बच्चों और युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजन का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण के साथ स्वस्थ जीवनशैली और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। ... और पढ़ें

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