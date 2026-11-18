रवि ने 17 गेंदों में खेली 48 रनों की पारीआयोजकों के अनुसार फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए जेएमपी प्वाबो की टीम ने आठ ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 79 रन बनाए। टीम की ओर से सोनम वर्मा ने 12 गेंदों में 30 रन की आक्रामक पारी खेली। सचिन वर्मा ने 15 गेंदों में 25 रन और साहिल कश्यप ने 10 गेंदों में 17 रन का योगदान दिया।