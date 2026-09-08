{"_id":"6aa00638337528ff5b0129f7","slug":"video-video-students-at-mehli-school-sensitized-about-dietary-habits-and-guided-on-career-paths-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: मेहली स्कूल में खान-पान की अदतों पर किया जागरूक, कॅरियर के लिए भी किया मार्गदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिमला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मेहली में रोटरी क्लब शिमला हिल क्वींस ने मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया। इस दौरान क्लब ने छात्र-छात्राओं को खान पान की अदतों के बारे में जागरुक किया और उन्हें कॅरियर के बारे में भी मार्गदर्शन दिया। यह आयोजन रोटरी युवा नेतृत्व पुरस्कार (राइला) कार्यक्रम के तहत किया गया। इसमें लगभग 200 छात्रों और स्कूल कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह रोटरी वर्ष 2026-27 का पहला राइला कार्यक्रम था। इस दौरान रोटरी सदस्य गीता कपूर ने छात्रों को उनके कॅरिअर के विभिन्न विकल्पों को समझने, भविष्य के लक्ष्य निर्धारित करने और अपने जुनून का पता लगाने में मार्गदर्शन प्रदान किया। यह सत्र अत्यंत संवादात्मक रहा और सभी प्रतिभागियों ने इसकी सराहना की। वहीं सदस्य डॉ. नेहा शर्मा ने स्वस्थ मन और शरीर के लिए संतुलित आहार, उचित खान-पान और पोषण के महत्व पर जोर दिया।

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