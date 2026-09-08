हिमाचल प्रदेश: नालागढ़ में डिजिटल अरेस्ट कर बुजुर्ग दंपती से 72.10 लाख ठगे, ऐसे सामने आया मामला

शातिरों ने ऐसे बनाया ठगी का शिकार

उसने कहा कि आप एटीएस फोर्स के रडार पर हैं। उनके आधार कार्ड का उपयोग केनरा बैंक में आतंकी गतिविधियों के लिए हुआ है। हैकरों ने परिवार की गतिविधियों पर नजर रखने का दावा किया। उन्होंने दंपती को इस जुर्म से बाहर निकालने का आश्वासन दिया। इसके लिए किसी को कुछ न बताने और उनकी मांगें पूरी करने को कहा। हैकरों ने उनके बैंक खाते नंबर, आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज ले लिए। हैकरों ने दंपती से 72 लाख 10 हजार रुपये सुरक्षा राशि के रूप में जमा करने को कहा। उन्होंने एक आवेदन लिखने को भी कहा। इसमें वरिष्ठ नागरिक होने के साथ-साथ बीमार होने की बात लिखने को कहा गया। हैकरों ने चेतावनी दी कि यदि किसी को बताया तो वे उन्हें इस मामले से बाहर नहीं निकालेंगे। हैकरों के कहने पर पति-पत्नी नालागढ़ के पंजाब नेशनल बैंक गए। उन्होंने अपनी सभी एफडी तुड़वा दीं और हैकरों द्वारा बताए खाते में पैसे डाल दिए।