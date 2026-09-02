{"_id":"6a97d450d6535aa5ea080eda","slug":"video-video-sri-krishna-janmashtami-celebrations-kick-off-with-a-grand-procession-in-ganj-bazaar-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: गंज बाजार में भव्य शोभा यात्रा के साथ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व का शुभारंभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सनातन धर्म सभा की ओर से गंज बाजार स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भव्य शोभा यात्रा के साथ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व का शुभारंभ किया गया। ढोल-नगाड़ों के साथ यह यात्रा मंदिर परिसर से शुरू होकर राम बाजार, कार्ट रोड, लोअर बाजार से होते हुए सीटू चौक तक निकाली जाएगी। इसमें स्कूल के विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

... और पढ़ें