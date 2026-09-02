विधानसभा सत्र: रोहित ठाकुर बोले- सीबीएसई स्कूलों में 128 प्रधानाचार्य तैनात, अन्य शिक्षकों की काउंसलिंग लंबित

हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई संबद्ध स्कूलों में 128 प्रधानाचार्य तैनात कर दिए गए हैं। अन्य श्रेणी के शिक्षकों की काउंसलिंग लंबित है। विधायक हंसराज के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद 128 प्रधानाचार्यों के तैनाती आदेश जारी किए जा चुके हैं। हालांकि, अन्य श्रेणियों के अध्यापकों की काउंसलिंग का मामला अभी सरकार के विचाराधीन है। उन्होंने बताया कि स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2026 में प्रदेश के 145 सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में तैनाती के लिए सेवारत अध्यापकों का स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया था। इस टेस्ट का उद्देश्य इन स्कूलों में योग्य शिक्षकों का चयन करना था। टेस्ट का परिणाम एक मई 2026 को घोषित किया गया था। परिणाम घोषित होने के बाद प्रधानाचार्यों की काउंसलिंग पांच और छह मई को निदेशालय में आयोजित की गई। काउंसलिंग के दौरान दिए गए विकल्प और मेरिट के आधार पर अब तक 128 प्रधानाचार्यों के तैनाती आदेश जारी किए जा चुके हैं।

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