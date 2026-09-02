हिमाचल: अक्तूबर से शुरू होगी सुखी परिवार योजना, दो लाख परिवारों को मिलेगी मुफ्त बिजली

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश राजपूत कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार पात्र व्यक्तियों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 2 अक्तूबर से मुख्यमंत्री का अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू होगी। इसके तहत लगभग दो लाख अतिनिर्धन परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इनमें 90 हजार ऐसे परिवार हैं जिन्हें पहले किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला था। राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है, उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी दे रही है। गेहूं पर 80 रुपये, मक्की पर 50 रुपये और कच्ची हल्दी पर 150 रुपये प्रति किलो समर्थन मूल्य है। पहली बार अदरक पर 30 रुपये प्रति किलो का समर्थन मूल्य दिया जा रहा है।

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