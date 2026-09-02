एचपीआरसीए: रेडियोग्राफर और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित, दस्तावेज सत्यापन की तिथि तय

ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित

राज्य चयन आयोग ने स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल शिक्षा विभाग में ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट (जॉब ट्रेनी) के 236 पदों को पोस्ट कोड-26008 के अंतर्गत भरने के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट (सीबीटी) का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने कहा कि ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 236 पदों के लिए 202 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 184 उम्मीदवारों ने सीबीटी परीक्षा दी थी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण 160 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जा रहा है जोकि 14 सितंबर को सुबह 10:00 बजे से आयोग के परिसर में आरंभ होगी। इसका शेड्यूल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और उम्मीदवारों को उनकी ईमेल आईडी पर भी सूचना दी जाएगी। उन्हें अलग से बुलावा पत्र नहीं भेजे जाएंगे।