एचपी विधानसभा: सीएम सुक्खू बोले- प्रधानमंत्री आवास योजना का सरकार करवाएगी आंतरिक ऑडिट

तीन वर्षों में 31 जुलाई तक प्रदेश में 87,710 आवास स्वीकृत किए: अनिरुद्ध

पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में 31 जुलाई तक प्रदेश में 87,710 आवास स्वीकृत किए गए हैं। परागपुर विकासखंड में 1,108 आवासों को मंजूरी मिली है। लाभार्थियों का सत्यापन भारत सरकार के जियो आधारित आवास प्लस एप के माध्यम से किया जाता है। मंत्री ने कहा कि सर्वे में छूटे पात्र लोगों की ग्राम सभा अथवा बीडीओ के माध्यम से दोबारा जांच करवाई जा सकती है। पात्र पाए जाने वालों को अगले वर्ष की सूची में शामिल करने का प्रयास होगा। विधायक सुखराम चौधरी ने स्वीकृत मकानों में से पूरे और अधूरे आवासों की संख्या और कारण पूछा। मंत्री ने बताया कि योजना में तीन चरणों में राशि जारी की जाती है और औपचारिकताएं पूरी होने के बाद किस्त दी जाती है। ऐसे में प्रस्तावित ऑडिट में राशि जारी होने और निर्माण की प्रगति के बीच तालमेल की भी पड़ताल होगी।