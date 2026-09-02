वीडियो: लॉटरी व्यवस्था के विरोध में विधानसभा परिसर में गरजा भाजपा विधायक दल

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हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र की समापन से एक दिन पहले बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायक दल ने परिसर में प्रदेश सरकार की लॉटरी व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की। इस दाैरान विपक्ष की ओर से लाॅटरी जुआ बंद करो, रोजगार का प्रबंध करो जैसे नारे लगाए गए।

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