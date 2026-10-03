{"_id":"6ac0d08530e226648503c3f9","slug":"video-tourists-flock-to-shimla-over-the-weekend-traffic-jams-add-to-the-hassle-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: वीकेंड पर शिमला में उमड़े सैलानी, ट्रैफिक जाम ने बढ़ाई परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी शिमला में वीकेंड पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। मालरोड, रिज मैदान समेत प्रमुख पर्यटन स्थलों पर दिनभर पर्यटकों की आवाजाही रही। शहर की अधिकांश पार्किंग सुबह से ही पैक हो गईं, जिसके बाद सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया। वहीं लिफ्ट से लेकर बेमलोई व लिफ्ट से विधानसभा तक सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। दिन भर जगह ट्रैफिक धीमी गति से चलता रहा। होटलों में भी ऑक्यूपेंसी बढ़ने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले हैं। होटल कारोबारियों के अनुसार वीकेंड पर बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से बाजारों, कैफे और पर्यटन स्थलों पर भी खूब चहल-पहल देखने को मिली।

... और पढ़ें