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शिमला में वीकेंड को लेकर पर्यटन कारोबारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। शनिवार को बाहरी राज्यों से पर्यटकों के पहुंचने से शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल रिज मैदान, मालरोड और जाखू मंदिर पर्यटकों से गुलजार रहे। वहीं वीकेंड पर पर्यटकों की आमद बढ़ने से होटल, टैक्सी कारोबार को भी फायदा मिला।

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