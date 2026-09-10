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26 साल बाद शिमला जिला परिषद में भाजपा की वापसी, कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी और मनाया जश्न

Ankesh Dogra

Updated Thu, 10 Sep 2026 12:54 PM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 12:54 PM IST







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शिमला जिला परिषद में ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। भूपेंद्र सिंह सिसोदिया के अध्यक्ष और भरत सिंह कलांटा के उपाध्यक्ष चुने जाने के बाद समर्थकों ने नारेबाजी की और जीत की खुशी मनाई। लंबे इंतजार के बाद मिली इस जीत को भाजपा कार्यकर्ता बड़ी राजनीतिक उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं। ... और पढ़ें

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