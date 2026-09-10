हिमाचल प्रदेश: किन्नौर में बड़ा हादसा टला, सड़क किनारे हवा में लटकी HRTC बस; 10 यात्रियों की अटकी सांसें

हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर में वीरवार सुबह उस समय बड़ा हादसा टल गया, जब यात्रियों से भरी एचआरटीसी बस सड़क से बाहर निकलकर डंगे पर अटक गई। बस का अगला हिस्सा सड़क से बाहर निकल चुका था और नीचे गहरी ढलान की ओर जाने का खतरा पैदा हो गया था। गनीमत रही कि चालक ने समय रहते सूझबूझ दिखाई और बस को संभाल लिया। हादसे के समय बस में करीब 10 यात्री सवार थे।

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जानकारी के अनुसार एचआरटीसी की बस वीरवार सुबह करीब 7 बजे रूपी के मझगांव से रिकांगपिओ के लिए रवाना हुई थी। बस जब पोस्पा के पास पहुंची तो अचानक ब्रेक सिस्टम का प्रेशर डाउन हो गया। इसके चलते चालक के लिए बस को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। इसी दौरान एक मोड़ पर बस का अगला टायर सड़क की सीमा से बाहर निकल गया। बस का अगला हिस्सा सड़क के किनारे लटक गया और स्थिति बेहद खतरनाक हो गई। सड़क के नीचे ढलान की ओर गहराई थी और कुछ दूरी पर सतलुज नदी बहती है। ऐसे में अगर बस संतुलन खो देती तो बड़ा हादसा हो सकता था।हालांकि चालक ने घबराने के बजाय समझदारी से काम लिया। उसने बस के पहियों को सड़क की दिशा में मोड़कर नियंत्रण बनाए रखा। इससे बस पूरी तरह नीचे जाने के बजाय सड़क किनारे बने डंगे पर अटक गई। चालक की सूझबूझ से बस में सवार सभी यात्रियों की जान बच गई। घटना के बाद मौके पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा। यात्रियों में भी डर का माहौल बन गया था, लेकिन बस को सुरक्षित रोक लिए जाने से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।