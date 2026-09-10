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तीन महीने बाद आखिरकार जिला शिमला को मिलेंगे नए जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
करीब तीन महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जिला शिमला जिला परिषद को आज नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिलने जा रहे हैं। दोनों पदों के लिए चुनाव की प्रक्रिया बचत भवन में सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। चुनाव को लेकर जिला परिषद सदस्यों के बीच राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं।
चुनाव से पहले भाजपा समर्थित जिला परिषद सदस्य बचत भवन पहुंच गए हैं, वहीं कांग्रेस खेमे में भी हलचल बढ़ गई है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी पर किसकी ताजपोशी होगी, इसे लेकर दोनों खेमों में जोड़तोड़ और रणनीति का दौर जारी है।
करीब तीन महीने से जिला परिषद के इन महत्वपूर्ण पदों पर चुनाव का इंतजार किया जा रहा था। ऐसे में आज होने वाला चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। दोनों दल अपने-अपने समर्थक सदस्यों को एकजुट रखने के प्रयास में जुटे हैं।
बचत भवन में जैसे-जैसे चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जिला शिमला जिला परिषद की नई तस्वीर भी साफ होती जाएगी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर कौन काबिज होता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अंतिम समय तक चलने वाली राजनीतिक गतिविधियां चुनाव के नतीजे को प्रभावित कर सकती हैं।
सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाली चुनाव प्रक्रिया के बाद यह तय हो जाएगा कि अगले कार्यकाल में जिला शिमला जिला परिषद की कमान किस खेमे के हाथों में जाती है।
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