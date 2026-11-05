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शिमला में ट्रैफिक जाम से थमी रफ्तार, BCS से खलीनी तक आधे घंटे में तय हुआ चंद मिनटों का सफर
राजधानी शिमला में वाहनों की बढ़ती संख्या के बीच यातायात व्यवस्था एक बार फिर प्रभावित हो गई। शहर की सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात ऐसे रहे कि बीसीएस से खलीनी तक का कुछ मिनटों का सफर तय करने में करीब आधा घंटा लग गया।
सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए और जगह-जगह यातायात की रफ्तार थमी रही। सबसे ज्यादा परेशानी सुबह कॉलेज और कार्यालय जाने वाले लोगों को हुई। समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने की जल्दबाजी में कई लोग जाम में फंसकर रह गए।
यातायात की धीमी रफ्तार से परेशान कुछ यात्रियों ने बसों से उतरकर पैदल ही आगे का रास्ता तय करना बेहतर समझा। इससे शहर में यातायात दबाव की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।
शिमला में लगातार बढ़ रही वाहनों की संख्या के कारण प्रमुख सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ता जा रहा है। व्यस्त समय में लोगों को थोड़ी दूरी तय करने के लिए भी काफी इंतजार करना पड़ रहा है।
बीसीएस से खलीनी मार्ग पर लगा जाम इसका उदाहरण है। स्थानीय लोगों को रोजाना आने-जाने में परेशानी हो रही है। खासकर नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों और सार्वजनिक परिवहन से सफर करने वाले यात्रियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
शहर में बार-बार लगने वाले जाम ने यातायात प्रबंधन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि केवल यातायात नियंत्रित करने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। इसके लिए बढ़ते वाहनों के दबाव को देखते हुए प्रभावी योजना तैयार करनी होगी।
यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में शहर की सड़कों पर यातायात की स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती है।
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