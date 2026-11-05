Shimla News: एबीवीपी ने मनाया दीपावली मिलन समारोह
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की इकाई की ओर से वीरवार को दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय के साइंस हॉल में हुए कार्यक्रम में करीब 70 विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मुख्य वक्ता डॉ. ज्योतिप्रकाश ने दीपावली के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पर्व अंधकार पर प्रकाश और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। इकाई अध्यक्ष अभिषेक शर्मा और मंत्री अंकित चंदेल भी मौजूद रहे। संवाद
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