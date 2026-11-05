Shimla News: कोहबाग में टैंकों से बर्बाद बह रहा पानी, गांवों में गहराया जलसंकट

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लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामनायहां पेयजल आपूर्ति के लिए बनाए गए जल भंडारण टैंक वर्षों से मरम्मत के इंतजार में हैं। टैंकों में जगह-जगह लीकेज होने से रोजाना हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है, जबकि दूसरी ओर ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है।