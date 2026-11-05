Shimla News: कोहबाग में टैंकों से बर्बाद बह रहा पानी, गांवों में गहराया जलसंकट
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:59 PM IST
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चार दिन से लोगों के घरों में नहीं आया है पानी
लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। पंचायत घेच और कोहबाग में पेयजल संकट गहराने लगा है। स्थानीय लोगों के अनुसार जल शक्ति विभाग की कथित लापरवाही और ठेकेदार की अनदेखी के चलते दोनों पंचायतों के हजारों लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है।
यहां पेयजल आपूर्ति के लिए बनाए गए जल भंडारण टैंक वर्षों से मरम्मत के इंतजार में हैं। टैंकों में जगह-जगह लीकेज होने से रोजाना हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है, जबकि दूसरी ओर ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। सामाजिक संस्था उद्घोष के अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता हेमराज चौहान ने बताया कि जल भंडारण टैंकों की खराब हालत के बारे में जल शक्ति विभाग के अधिकारियों, संबंधित ठेकेदार और पंचायत प्रतिनिधियों को कई बार अवगत करवाया जा चुका है। पेयजल आपूर्ति में लगे कर्मचारियों ने भी बार-बार शिकायतें की हैं, लेकिन इसके बावजूद टैंकों की मरम्मत करवाने और पानी की बर्बादी रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। नतीजतन लगातार पानी बह रहा है और गांवों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो रही है।
पानी की किल्लत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पंचायत की वार्ड सदस्य पूजा ने बताया कि उनके गांव और घर में पिछले चार दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जब जनप्रतिनिधियों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है तो आम ग्रामीणों की परेशानी का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है।
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हेमराज चौहान ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते जल भंडारण टैंकों की मरम्मत करवाकर पेयजल आपूर्ति सुचारु नहीं की गई तो इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया जाएगा। उन्होंने विभाग से मांग की है कि सबसे पहले लीकेज वाले सभी टैंकों की मरम्मत करवाई जाए, पानी की बर्बादी रोकी जाए और दोनों पंचायतों के सभी गांवों में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
विभाग को नहीं मिली शिकायत
पंचायत घेच और कोहबाग में पानी की समस्या से संबंधित अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। यदि इस तरह की कोई समस्या है तो संबंधित फील्ड स्टाफ को मौके पर भेजा जाएगा।
-कमल राज कपिल, अधिशासी अभियंता, सुन्नी डिवीजन, जल शक्ति विभाग
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लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। पंचायत घेच और कोहबाग में पेयजल संकट गहराने लगा है। स्थानीय लोगों के अनुसार जल शक्ति विभाग की कथित लापरवाही और ठेकेदार की अनदेखी के चलते दोनों पंचायतों के हजारों लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है।
यहां पेयजल आपूर्ति के लिए बनाए गए जल भंडारण टैंक वर्षों से मरम्मत के इंतजार में हैं। टैंकों में जगह-जगह लीकेज होने से रोजाना हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है, जबकि दूसरी ओर ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। सामाजिक संस्था उद्घोष के अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता हेमराज चौहान ने बताया कि जल भंडारण टैंकों की खराब हालत के बारे में जल शक्ति विभाग के अधिकारियों, संबंधित ठेकेदार और पंचायत प्रतिनिधियों को कई बार अवगत करवाया जा चुका है। पेयजल आपूर्ति में लगे कर्मचारियों ने भी बार-बार शिकायतें की हैं, लेकिन इसके बावजूद टैंकों की मरम्मत करवाने और पानी की बर्बादी रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। नतीजतन लगातार पानी बह रहा है और गांवों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो रही है।
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पानी की किल्लत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पंचायत की वार्ड सदस्य पूजा ने बताया कि उनके गांव और घर में पिछले चार दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जब जनप्रतिनिधियों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है तो आम ग्रामीणों की परेशानी का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है।
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हेमराज चौहान ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते जल भंडारण टैंकों की मरम्मत करवाकर पेयजल आपूर्ति सुचारु नहीं की गई तो इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया जाएगा। उन्होंने विभाग से मांग की है कि सबसे पहले लीकेज वाले सभी टैंकों की मरम्मत करवाई जाए, पानी की बर्बादी रोकी जाए और दोनों पंचायतों के सभी गांवों में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
विभाग को नहीं मिली शिकायत
पंचायत घेच और कोहबाग में पानी की समस्या से संबंधित अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। यदि इस तरह की कोई समस्या है तो संबंधित फील्ड स्टाफ को मौके पर भेजा जाएगा।
-कमल राज कपिल, अधिशासी अभियंता, सुन्नी डिवीजन, जल शक्ति विभाग