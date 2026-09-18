{"_id":"6aacdffe18a024322f02921f","slug":"video-shimla-swarn-public-school-21st-annual-function-gaiety-theatre-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला गेयटी थिएटर में स्वर्ण पब्लिक स्कूल का 21वां वार्षिक समारोह, बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों ने बांधा समां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिमला के गेयटी थिएटर में स्वर्ण पब्लिक स्कूल का 21वां वार्षिक समारोह आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी राजेश कौंडल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वार्षिक समारोह को लेकर स्कूल के विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने मंच पर विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश कीं। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों को दर्शकों ने खूब सराहा और तालियों से उनका उत्साह बढ़ाया। समारोह में बच्चों ने अपनी प्रतिभा और कला का प्रदर्शन करते हुए कार्यक्रम को यादगार बनाने में योगदान दिया। गेयटी थिएटर जैसे प्रतिष्ठित मंच पर प्रस्तुति देने को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह नजर आया। स्कूल के वार्षिक समारोह का उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देना भी रहा। कार्यक्रम में स्कूल के शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक मौजूद रहे। मुख्य अतिथि राजेश कौंडल की मौजूदगी ने भी विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। बच्चों की प्रस्तुतियों के दौरान गेयटी थिएटर का माहौल तालियों और उत्साह से गूंजता रहा।

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