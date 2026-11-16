{"_id":"6afab24a35689f75c205e802","slug":"video-shimla-sunny-weather-himachal-snowfall-cold-weather-november-2026-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला में खिली चटक धूप, ठंड से मिली राहत; पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद 21 नवंबर तक साफ रहेगा मौसम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार को मौसम ने राहत की करवट ली। सुबह से ही आसमान साफ रहा और चटक धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिली। रविवार को बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद सोमवार को मौसम खुलने से शहर का नजारा भी खुशनुमा हो गया। धूप निकलने के बाद स्थानीय लोग और पर्यटक सुहावने मौसम का आनंद लेते नजर आए। दोपहर के समय शिमला का तापमान करीब 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान करीब 17 से 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दिन में धूप से राहत मिलेगी, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने से ठंड फिर बढ़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कमजोर पड़ने के बाद प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। 16 से 21 नवंबर तक अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रह सकता है। आसमान साफ रहने और धूप खिलने से दिन के तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह और रात के समय ठंड का असर बना रहेगा। जनजातीय क्षेत्रों में तापमान शून्य से नीचे रहने के कारण ठिठुरन अधिक महसूस होगी। इससे पहले रविवार को हिमाचल प्रदेश के छह जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात हुआ। किन्नौर के कल्पा, सांगला, छितकुल और आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी से पहाड़ियां सफेद हो गईं। नारकंडा में भी बर्फ के फाहे गिरे। कुल्लू और लाहौल-स्पीति में रोहतांग, जलोड़ी जोत और अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात दर्ज किया गया। रोहतांग दर्रे में पांच सेंटीमीटर से अधिक बर्फबारी हुई। धौलाधार और चूड़धार की ऊंची चोटियों पर भी बर्फ गिरने से ठंड बढ़ गई। राजधानी शिमला में रविवार सुबह बारिश हुई थी। रामपुर बुशहर और आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बूंदाबांदी के साथ ठंडी हवाएं चलीं। इसके बाद सोमवार को मौसम साफ होने से लोगों को राहत मिली। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केलांग में भी रात का तापमान माइनस 2.5 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं, कल्पा में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री, कुफरी में 4.9 डिग्री और शिमला में 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंडी हवाओं और बर्फबारी के कारण प्रदेश के कई क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में नवंबर का पहला पखवाड़ा बारिश के लिहाज से काफी सूखा रहा है। एक से 15 नवंबर के बीच हिमाचल में सामान्य रूप से 8.5 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन इस अवधि में केवल 2.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। यह सामान्य से करीब 70 प्रतिशत कम है। बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर और ऊना में बारिश की कमी 99 से 100 प्रतिशत तक दर्ज की गई। वहीं, कुल्लू, मंडी और शिमला सहित कई अन्य जिलों में भी सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। बारिश की कमी से किसान और बागवान चिंतित हैं। रबी फसलों की बिजाई और बागवानी गतिविधियों के लिए पर्याप्त नमी जरूरी है। ऐसे में आने वाले दिनों में बारिश नहीं होने से कृषि और बागवानी क्षेत्र पर इसका असर पड़ सकता है। शिमला में धूप खिलने और मौसम साफ रहने से पर्यटकों को घूमने के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी। वहीं, नारकंडा, कुफरी और आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद ठंड अधिक रहेगी। पर्यटकों को इन क्षेत्रों में जाने से पहले सड़क और यातायात की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी जाती है। फिलहाल राजधानी शिमला में धूप ने सर्द मौसम के बीच राहत दी है, जबकि प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी ने सर्दियों के आगमन का एहसास और गहरा कर दिया है।

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