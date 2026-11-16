हिमाचल में सड़क हादसे 39% घटे: जान गंवाने वालों की दर बढ़ी; 2026 में प्रति 100 हादसों पर 44.9 मौतें
हिमाचल प्रदेश में पिछले दस वर्षों में सड़क हादसों की संख्या में करीब 39 फीसदी की कमी आई है, लेकिन दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों का अनुपात बढ़ रहा है। वर्ष 2016 में प्रति 100 हादसों पर 36.9 मौतें थीं, जो 2025 में बढ़कर 41.5 हो गईं।
विस्तार
दस वर्षों में हिमाचल में सड़क हादसों का लेखा-जोखा
|वर्ष
|कुल हादसे
|मौतें
|घायल
|मृत्यु दर (%)
|2016
|3156
|1163
|5587
|36.9
|2017
|3119
|1176
|5338
|37.7
|2018
|3118
|1168
|5444
|37.5
|2019
|2896
|1199
|4737
|41.4
|2020
|2236
|866
|3197
|38.7
|2021
|2408
|1014
|3446
|42.1
|2022
|2592
|1001
|4051
|38.6
|2023
|2255
|869
|3209
|38.5
|2024
|2159
|858
|3215
|39.7
|2025
|1932
|801
|2925
|41.5
|2026*
|1682
|755
|2540
|44.9
नोट: 2026 के आंकड़े 30 सितंबर तक के हैं। मृत्यु दर प्रति 100 हादसों पर हुई मौतों का अनुपात दर्शाती है।