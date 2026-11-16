हिमाचल में सड़क हादसे 39% घटे: जान गंवाने वालों की दर बढ़ी; 2026 में प्रति 100 हादसों पर 44.9 मौतें

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हिमाचल प्रदेश में पिछले दस वर्षों में सड़क हादसों की संख्या में करीब 39 फीसदी की कमी आई है, लेकिन दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों का अनुपात बढ़ रहा है। वर्ष 2016 में प्रति 100 हादसों पर 36.9 मौतें थीं, जो 2025 में बढ़कर 41.5 हो गईं।

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हिमाचल में पिछले दस वर्षों में सड़क हादसों की कुल संख्या में करीब 39 फीसदी की गिरावट आई है, लेकिन इनमें जान गंवाने वालों का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2016 में प्रति 100 हादसों पर 36.9 लोगों की मौत हुई थी, जो वर्ष 2025 में 41.5 और 30 सितंबर 2026 तक बढ़कर 44.9 हो गई है।

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प्रदेश पुलिस की सितंबर 2026 तक की क्राइम ट्रेंड रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि दुर्घटनाओं में कमी की रफ्तार मौतों में आने वाली गिरावट से अधिक है। वर्ष 2016 से 2025 के बीच हादसों में जहां 39 फीसदी की कमी दर्ज की गई, वहीं कुल मौतों में सिर्फ 31 फीसदी की ही गिरावट आई।

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प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं घटने के बावजूद मृत्यु दर का 44.9 प्रतिशत पहुंचना चिंताजनक है। अब सड़क सुरक्षा की रणनीति में केवल हादसों की संख्या घटाने के बजाय उनकी गंभीरता कम करने और घायलों को समय पर इलाज देकर जान बचाने पर विशेष ध्यान देना होगा।

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सड़क हादसों और उनमें होने वाली मौतों को कम करने के लिए केवल यातायात नियमों का पालन करवाना पर्याप्त नहीं है। ब्लैक स्पॉट की पहचान कर उनमें सुधार, तेज रफ्तार और नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्ती तथा हादसों के बाद घायलों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान देना होगा। -अशोक तिवारी, डीजीपी, हिमाचल प्रदेश