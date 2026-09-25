{"_id":"6ab62a08e94886d2b40d584a","slug":"video-shimla-playgrounds-shortage-school-children-playing-on-ridge-ground-morning-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला में मैदानों की कमी, सुबह 7 बजे से रिज मैदान पर खेलने पहुंच रहे स्कूली बच्चे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी शिमला में खेल मैदानों की कमी का असर स्कूली बच्चों की दिनचर्या पर भी दिखाई दे रहा है। शहर के कई स्कूलों के बच्चे सुबह करीब सात बजे से ही रिज मैदान पहुंच जाते हैं। स्कूल जाने से पहले बच्चे यहां वॉलीबाल, खो-खो और क्रिकेट जैसे खेल खेलते हैं। केंद्रीय विद्यालय जाखू, डीएवी लक्कड़ बाजार, दयानंद पब्लिक स्कूल समेत कई स्कूलों के बच्चों की मौजूदगी से सुबह के समय रिज मैदान गुलजार नजर आता है।

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