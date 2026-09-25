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शिमला: अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव में अभिनेता मनोज जोशी ने साझा किए फिल्मी सफर के अनुभव, पांच फिल्मों की हुई स्क्रीनिंग

Ankesh Dogra

Updated Fri, 25 Sep 2026 01:08 PM IST Updated Fri, 25 Sep 2026 01:08 PM IST







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शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर के बहुद्देशीय हॉल में अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। फिल्मोत्सव के पहले दिन अभिनेता मनोज जोशी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान पांच फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। मनोज जोशी ने स्कूली बच्चों और दर्शकों के साथ अपने फिल्मी अनुभव साझा किए। ... और पढ़ें

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