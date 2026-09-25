शिमला: हिमाचल निर्वाचन विभाग कार्यालय के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, दीवारों पर लिखा 'वोट चोर'; पुतला फूंका

शिमला में शुक्रवार को निर्वाचन विभाग कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर किया गया था।

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प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन विभाग कार्यालय की दीवारों पर जगह-जगह ‘वोट चोर’ लिखकर अपना गुस्सा जाहिर किया। कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी नारे लगाए। कांग्रेस का आरोप है कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और चुनाव आयोग को इन पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं।प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला भी फूंका। कांग्रेस नेतृत्व की ओर से ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग लगातार उठाई जा रही है। पार्टी ने SIR और मतदाता सूचियों से जुड़े फैसलों की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए हैं।मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच राजनीतिक विवाद लगातार चर्चा में है। कांग्रेस का कहना है कि पुनरीक्षण के दौरान वास्तविक मतदाताओं के नाम प्रभावित नहीं होने चाहिए और पूरी प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता जरूरी है। दूसरी ओर, चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची के प्रबंधन के लिए संवैधानिक संस्था है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने अपनी आपत्तियां और मांगें निर्वाचन विभाग के सामने रखीं।