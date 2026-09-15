{"_id":"6aa9043ad50d98078b083c31","slug":"video-shimla-ganesh-mahotsav-sunderkand-path-women-devotees-middle-bazaar-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला में गणेश महोत्सव की भक्ति में डूबी महिलाएं, सुंदरकांड पाठ के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी शिमला के मिडिल बाजार स्थित नगर निगम परिसर में आयोजित गणेश महोत्सव के दूसरे दिन धार्मिक कार्यक्रमों की धूम रही। मंगलवार को पंडाल में महिलाओं ने सामूहिक रूप से सुंदरकांड का पाठ किया। पाठ के दौरान ढोलक, चिमटे और तालियों की संगत ने माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। सुंदरकांड पाठ में शामिल महिलाओं ने श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण किया। जैसे-जैसे पाठ आगे बढ़ा, पंडाल में मौजूद श्रद्धालु भी भक्ति के रंग में रंगते नजर आए। धार्मिक आयोजन के दौरान पूरे परिसर में सकारात्मक और आध्यात्मिक वातावरण बना रहा। गणपति दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ गणेश महोत्सव के चलते मिडिल बाजार और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई थी। बड़ी संख्या में लोग पंडाल में पहुंचकर भगवान गणेश के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों ने पूजा-अर्चना के साथ गणपति बप्पा से सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। मिडिल बाजार के साथ गंज बाजार क्षेत्र में भी गणेश महोत्सव को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। दोनों बाजारों में श्रद्धालु गणपति के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार हो रहा भजन-कीर्तन गणेश महोत्सव के पंडाल में धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। महिलाओं की ओर से नियमित रूप से भजन-कीर्तन किया जा रहा है। सुंदरकांड पाठ के अलावा अन्य भक्ति कार्यक्रमों में भी श्रद्धालु बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं। आयोजकों के अनुसार, गणेश महोत्सव के दौरान पंडाल में श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक वातावरण बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उत्सव को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है और आने वाले दिनों में भी बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है।

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