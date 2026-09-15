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Hindi News ›   Haryana ›   Heritage trains to remain cancelled until September 30 on Kalka Shimla track

कालका-शिमला ट्रैक क्षतिग्रस्त: इस दिन तक रद्द रहेंगी कई हेरिटेज ट्रेन, पहले 15 सितंबर तक थी पाबंदी

Tue, 15 Sep 2026 10:24 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, कालका
संवाद न्यूज एजेंसी, कालका Published by: शाहिल शर्मा Updated Tue, 15 Sep 2026 10:24 PM IST
सार

रेलवे ने ट्रेनों के रद्दीकरण और शॉर्ट टर्मिनेशन की अवधि बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी है। पहले यह व्यवस्था 15 सितंबर तक लागू थी।

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Heritage trains to remain cancelled until September 30 on Kalka Shimla track
कालका-शिमला रेलवे ट्रैक - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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कालका-शिमला हेरिटेज रेल सेक्शन पर मिट्टी धंसने और रेलवे पुल संख्या 57 के किलोमीटर 07/16-17 के आसपास ट्रैक क्षतिग्रस्त होने के कारण रेल सेवा प्रभावित रहेगी। रेलवे ने ट्रेनों के रद्दीकरण और शॉर्ट टर्मिनेशन की अवधि बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी है। पहले यह व्यवस्था 15 सितंबर तक लागू थी।
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रेलवे के आदेश के अनुसार, 16 से 30 सितंबर तक अप दिशा की कालका से शिमला की ओर जाने वाली ट्रेन संख्या 52457, 52451, 52459 और 52455 के अलावा अप मिक्स ट्रेन रद्द रहेगी। इसी तरह शिमला से कालका आने वाली डाउन दिशा की ट्रेन संख्या 52458, 52452, 52460 और 52456 तथा डाउन मिक्स ट्रेन भी रद्द रहेगी।
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वहीं, ट्रेन संख्या 52453 धर्मपुर से ही चलेगी और धर्मपुर-कालका के बीच रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 52454 धर्मपुर तक संचालित होगी, जबकि कालका से धर्मपुर के बीच इसका संचालन नहीं होगा। रेलवे के अनुसार पुल के आसपास मिट्टी बहने के बाद ट्रैक की बहाली का काम जारी है। क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत और रेल यातायात सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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