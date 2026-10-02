हिमाचल: परौर में बाबा गुरिंद्र सिंह के दर्शन के लिए उमड़ने लगी संगत, दो लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद

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कांगड़ा जिले के परौर में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सत्संग समागम को लेकर संगत का पहुंचना शुरू हो गया है। बाबा गुरिंद्र सिंह ढिल्लों के दर्शन के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से अनुयायी परौर पहुंच रहे हैं। वीरवार सुबह से ही परौर सत्संग घर के मुख्य प्रवेश द्वार और पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग-154 पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ गई। समागम को देखते हुए परौर में बड़े स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। शनिवार देर रात तक यहां एक से दो लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। विज्ञापन

800 कनाल में फैले परिसर में तैयारियां पूरी

परौर का सत्संग परिसर करीब 800 कनाल में फैला हुआ है। मुख्य पंडाल और शेड श्रद्धालुओं से भरने लगे हैं। परिसर में करीब दो लाख लोगों के बैठने की क्षमता बताई गई है। श्रद्धालुओं के लिए लंगर की भी व्यापक व्यवस्था की गई है। लंगर भवन में एक साथ करीब 50 हजार लोगों के भोजन की व्यवस्था है। सेवादार बड़े स्तर पर भोजन तैयार करने में जुटे हैं। यहां 10 बड़े कड़ाहों में करीब सात क्विंटल दाल और 30 तवों पर एक साथ करीब 3000 रोटियां तैयार करने की व्यवस्था की गई है।

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हाईवे पर जाम रोकने के लिए बनाई अस्थायी पार्किंग

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए कई स्थानों पर अस्थायी पार्किंग बनाई गई हैं। परौर मेला ग्राउंड, टीका बल्ला पॉलिटेक्निक ग्राउंड, दरंग और धरोट के पास वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इससे मुख्य हाईवे पर वाहनों का दबाव कम करने की कोशिश की जाएगी। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए मुख्य पंडाल में भी व्यवस्था की गई है।

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शनिवार को दर्शन और प्रसाद, रविवार को मुख्य सत्संग

समागम के कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार सुबह 10 बजे से नामदान पंजीकरण की प्रक्रिया होगी। शनिवार सुबह 10 बजे पाठी की ओर से करीब 30 मिनट का सत्संग होगा। इसके बाद बच्चों के साथ प्रश्नोत्तरी सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद खुली कार में बाबा गुरिंद्र सिंह ढिल्लों के दर्शन और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रहेगा। रविवार सुबह 10 बजे बाबा गुरिंद्र सिंह ढिल्लों का मुख्य सत्संग होगा।

120 पुलिस जवान संभालेंगे यातायात

भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारियां की हैं। कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा के अनुसार, उन्होंने स्वयं मौके पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। करीब 120 पुलिस जवान यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए तैनात रहेंगे। कार्यक्रम के लिए डीएसपी पालमपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की निगरानी करेंगे।

श्रद्धालुओं के लिए एचआरटीसी ने भी कसी कमर

परौर में होने वाले सत्संग को देखते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने भी विशेष परिवहन योजना तैयार की है। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर विभिन्न डिपो से अतिरिक्त बसें चलाने की तैयारी की गई है। एचआरटीसी पालमपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक नितेश शर्मा को सत्संग के दौरान परिवहन व्यवस्था का समग्र प्रभारी बनाया गया है। परौर में स्थापित कंट्रोल रूम में नगरोटा बगवां और धर्मशाला पुलिस का भी सहयोग रहेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा और बसों के संचालन पर नजर रखने के लिए एचआरटीसी के अधिकारियों की तैनाती की गई है।

नौ जगह बनेंगे कंट्रोल रूम

श्रद्धालुओं की आवाजाही और बसों के संचालन को व्यवस्थित रखने के लिए नौ प्रमुख स्थानों पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे।

ये कंट्रोल रूम: जोगिंद्रनगर

बैजनाथ

पालमपुर

नगरोटा बगवां

धर्मशाला

पठानकोट

चंबा

कांगड़ा

जसूर

इन केंद्रों पर तैनात अधिकारी बसों के संचालन और श्रद्धालुओं की भीड़ पर नजर रखेंगे। जरूरत के अनुसार बसों की संख्या बढ़ाने और रूट व्यवस्था में बदलाव करने का निर्णय भी लिया जा सकेगा।