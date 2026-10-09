{"_id":"6ac8b79c6f34e463cf0d916d","slug":"video-shimla-four-lane-tunnel-construction-stopped-sanjauli-cracks-dhali-longidhar-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला फोरलेन की दो टनलों का निर्माण बंद, संजौली में मकानों में दरारों के बाद रोका काम; तय समय पर पूरा होने पर संशय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कैथलीघाट से ढली तक बन रहे फोरलेन प्रोजेक्ट में अब टनल निर्माण को लेकर पेच फंस गया है। चमियाना से ढली के लंबीधार तक बनाई जा रही दो टनलों का निर्माण कार्य इन दिनों बंद बताया जा रहा है। संजौली के शांति विहार में भवनों में दरारें आने के बाद टनल निर्माण को लेकर सवाल उठे हैं। प्रभावित मकानों के मालिकों के विरोध के बाद प्रशासन की ओर से निर्माण कार्य रुकवाए जाने की बात सामने आई है। टनल के बाहर कुछ निर्माण गतिविधियां जारी हैं, लेकिन अंदर खुदाई का काम बंद बताया जा रहा है। ऐसे में फोरलेन परियोजना के इस हिस्से का काम कब दोबारा शुरू होगा, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। संजौली के शांति विहार में कुछ भवनों में दरारें आने के बाद स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि इन दरारों के लिए टनल निर्माण को कारण माना जा रहा है। टनल के एलाइनमेंट में आने वाले मकानों की सुरक्षा को लेकर भवन मालिकों ने विरोध जताया। इसके बाद प्रशासन ने टनल निर्माण कार्य रुकवा दिया। हालांकि, दरारों और टनल निर्माण के बीच कारण संबंध की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं दी गई है। निर्माण स्थल पर टनल के बाहर कुछ काम जारी रहने की जानकारी है, जबकि अंदर खुदाई का काम बंद बताया जा रहा है। अब आगे निर्माण शुरू करने के लिए सरकार और प्रशासन की अनुमति अहम होगी। टनल निर्माण दोबारा कब शुरू होगा, इस संबंध में कोई निश्चित तारीख सामने नहीं आई है। अनुमति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर आगे की कार्रवाई के बाद ही काम की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फोरलेन परियोजना के सभी हिस्सों में काम पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। निर्माणाधीन मार्ग पर फ्लाईओवर और पुलों के लिए पिलर खड़े किए जा रहे हैं और इनका काम जारी है। हालांकि, दो टनलों के अंदर निर्माण रुकने से परियोजना की समग्र गति प्रभावित होने की आशंका है। टनल निर्माण दोबारा शुरू होने में देरी होती है, तो इसका असर काम की समयसीमा पर भी पड़ सकता है। कैथलीघाट-ढली फोरलेन परियोजना को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि टनल निर्माण दोबारा कब शुरू होगा। मकानों की सुरक्षा, भवन मालिकों की आपत्तियों और प्रशासनिक अनुमति से जुड़ा मामला आगे की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। फिलहाल, फ्लाईओवर और पुलों के पिलर बनाने का काम जारी है, लेकिन टनल निर्माण की बहाली और परियोजना पूरी होने की संशोधित समयसीमा को लेकर स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।

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