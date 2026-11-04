{"_id":"6aeacc64ad0e587d510f82ba","slug":"video-himachal-pradesh-weather-forecast-november-4-to-10-2026-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"हिमाचल में अगले सात दिन मौसम रहेगा साफ, बारिश-बर्फबारी का कोई अलर्ट नहीं; ऊना 34.2 डिग्री के साथ सबसे गर्म","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मौसम का मिजाज शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 4 नवंबर 2026 को जारी मौसम बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में आगामी सात दिनों तक बारिश और बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने 4 से 10 नवंबर तक प्रदेश के सभी दिनों के लिए शुष्क मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहा। इस दौरान अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव दर्ज नहीं किया गया। हालांकि, कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जबकि कुछ क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। प्रदेश में ठंड का असर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। वहीं, अधिकतम तापमान के मामले में ऊना प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा सुंदरनगर में 28.8 डिग्री, मंडी में 28.6 डिग्री, बिलासपुर में 28.5 डिग्री, कांगड़ा में 28.4 डिग्री और नाहन में 25.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 4 नवंबर की सुबह शिमला में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री, सुंदरनगर में 10.7 डिग्री, भुंतर में 8.8 डिग्री, धर्मशाला में 11.8 डिग्री, सोलन में 9.5 डिग्री और मनाली में 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, कल्पा में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री, केलांग में 0.4 डिग्री और ताबो में 0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कुफरी में न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के पूर्वानुमान के अनुसार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 नवंबर को प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। इस अवधि के दौरान बारिश और बर्फबारी को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। साथ ही गरज-चमक और बिजली गिरने की भी कोई चेतावनी नहीं है। मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार उत्तर हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जो समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तारित है।

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