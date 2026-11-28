हिमाचल में विधानसभा की अभी 68 सीटें

संसद के विशेष सत्र में 30 नवंबर से इन विधेयकों को पेश करने की तैयारी है। हालांकि, अभी यह प्रस्ताव है। इसे संसद से पारित होना और आगे की सांविधानिक प्रक्रिया पूरी होना बाकी है। हिमाचल में विधानसभा की अभी 68 सीटें हैं। केंद्र के प्रस्ताव के अनुसार इसमें 50 प्रतिशत की वृद्धि होनी है। 68 का आधा 34 होता है। अब मौजूदा 68 सीटों में 34 जोड़ने पर कुल संख्या 102 हो जाएगी। इसी तरह लोकसभा की हिमाचल में चार सीटें हैं। चार का आधा दो होता है। इसमें दो सीटें जोड़ने पर कुल संख्या छह हो जाएगी। यानी सीटें दोगुनी नहीं होंगी, बल्कि मौजूदा संख्या से आधी और बढ़ेंगी।