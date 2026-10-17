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वीडियो: दुकान पर खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा, गुलाब जामुन में मिले कॉकरोच, माैके पर ही नष्ट करवाई मिठाई

Krishan Singh

Updated Sat, 17 Oct 2026 02:03 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 02:03 PM IST







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शिमला में खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग ने खाद्य मानकों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की है। मिडिल बाजार में खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग कि सहायक आयुक्त डॉ. विजया और उनकी टीम ने दुकानों में पड़े गुलाब जामुन को मौके पर नष्ट करवाया इनमें कॉकरोच वह अन्य कीड़े तैरते नजर आए। इसके बाद विभाग ने मौके पर ही संचालक को कड़ी फटकार गई और सुधार को लेकर निर्देश जारी किए। ... और पढ़ें

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