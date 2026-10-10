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सीएम सुखविंद्र सुक्खू शिमला लाैटे: बोले- 12 अक्तूबर को दिल्ली में कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रदर्शन

Krishan Singh

Updated Sat, 10 Oct 2026 12:25 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 12:25 PM IST







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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू शनिवार को दिल्ली से शिमला लाैटे। इस दाैरान उन्होंने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि 12 अक्तूबर को दिल्ली में कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रदर्शन होगा। इस प्रदर्शन में मुख्यमंत्री सहित हिमाचल से कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ता शामिल होंगे। ... और पढ़ें

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