हिमाचल में 29,542 बल्क लीटर अवैध शराब बरामद

प्रदेश में अवैध शराब की तस्तरी पर अंकुश लगाने के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। चालू वित्त वर्ष में विभाग ने प्रदेशभर में अवैध शराब के 546 मामले दर्ज किए हैं। इस दौरान जिलों से 29,542.153 बल्क लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। इसके अलावा 13,797.550 लीटर लाहन भी बरामद कर नष्ट की गई है। जिला सोलन में सबसे अधिक 7,504.074 बल्क लीटर अवैध शराब पकड़ी गई है। कुल्लू में 6,773.890, बिलासपुर में 3,179.240 और मंडी में 1,823.600 बल्क लीटर अवैध शराब बरामद की गई। अवैध शराब की तस्करी और कारोबार पर रोक लगाने के लिए विभाग ने विशेष टीमें गठित कर अभियान तेज किया है। विभाग ने लोगों से अवैध शराब की हेल्पलाइन नंबर 0177-2620426 और व्हाट्सएप नंबर 94183-31426 पर सूचना देने की अपील की।