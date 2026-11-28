अदालत ने दोनों विवादित पत्रों को रद्द कर दिया

अदालत ने कहा कि विभाग ने याचिकाकर्ता की शैक्षणिक योग्यता पर कोई सवाल नहीं उठाया है। आपत्ति केवल नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर है। अदालत ने टिप्पणी की कि शिक्षक ने अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण 15 साल सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में लगाए हैं। विभाग ने उनकी सेवाओं का लगातार लाभ उठाया, लेकिन अब केवल नियुक्ति नीति का हवाला देकर उन्हें अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षक को नियमित वेतन दिए बिना उसकी सेवाएं लेती रही और नियमित शिक्षक की नियुक्ति भी नहीं की। ऐसे में कम से कम उसे भविष्य में नियमित या अनुबंध आधार पर होने वाली सीमित सीधी भर्ती में शामिल होने का अवसर मिलना चाहिए। अदालत ने दोनों विवादित पत्रों को रद्द कर दिया। हालांकि, भर्ती प्रक्रिया पहले ही पूरी होने के कारण याचिकाकर्ता के लिए अलग से विशेष भर्ती करवाने का आदेश नहीं दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भविष्य में होने वाली ऐसी भर्ती में याचिकाकर्ता इस फैसले के आधार पर पात्र माने जाएंगे। साथ ही सरकार को अन्य ऐसे शिक्षकों के हित में नीति में बदलाव पर विचार करने की सलाह दी।