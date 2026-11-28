निगम की टीम परिसर में किए गए सभी अवैध निर्माणों को तोड़कर जगह खाली करवाएगी। इसके लिए संबंधित टीम को कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। नगर निगम की ओर से तहबाजारियों को शनिवार शाम तक अपनी दुकानें और सामान हटाने का समय दिया था। इसके बाद कुछ तहबाजारियों ने खुद ही दुकानें और सामान हटाना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी भी परिसर में कई अवैध निर्माण मौजूद हैं। निगम के अनुसार यहां 25 से अधिक अवैध निर्माण किए हैं। इनमें 18 पंजीकृत तहबाजारियों की दुकानें भी शामिल हैं। निगम का लक्ष्य अगले दो दिनों के भीतर पूरे परिसर को खाली करवाना है।