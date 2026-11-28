Shimla News: रिज से सटे परिसर में अवैध कब्जे तोड़ेगा निगम, आज से कार्रवाई
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:59 PM IST
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तहबाजारियों को दी आखिरी मोहलत खत्म
परिसर में 25 से अधिक अवैध निर्माण, नहीं समेटा है सामान
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। रिज से सटे परिसर को अवैध कब्जों से मुक्त करवाने के लिए नगर निगम अब सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। तहबाजारियों को दुकानें और सामान हटाने के लिए दी गई आखिरी मोहलत शनिवार शाम को समाप्त हो गई। इसके बाद भी परिसर खाली नहीं करने वालों के खिलाफ निगम रविवार से कार्रवाई शुरू करेगा।
निगम की टीम परिसर में किए गए सभी अवैध निर्माणों को तोड़कर जगह खाली करवाएगी। इसके लिए संबंधित टीम को कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। नगर निगम की ओर से तहबाजारियों को शनिवार शाम तक अपनी दुकानें और सामान हटाने का समय दिया था। इसके बाद कुछ तहबाजारियों ने खुद ही दुकानें और सामान हटाना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी भी परिसर में कई अवैध निर्माण मौजूद हैं। निगम के अनुसार यहां 25 से अधिक अवैध निर्माण किए हैं। इनमें 18 पंजीकृत तहबाजारियों की दुकानें भी शामिल हैं। निगम का लक्ष्य अगले दो दिनों के भीतर पूरे परिसर को खाली करवाना है। इसके बाद नगर निगम अगले सप्ताह इस जगह को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के हवाले करेगा। यहां करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से नए परिसर का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए पुराने निर्माणों को हटाकर जमीन पूरी तरह खाली करवाई जानी है। निगम अधिकारियों के अनुसार तय समय सीमा के बाद अब किसी को अतिरिक्त मोहलत नहीं दी जाएगी और सभी अवैध निर्माण हटाए जाएंगे।
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परिसर में 25 से अधिक अवैध निर्माण, नहीं समेटा है सामान
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। रिज से सटे परिसर को अवैध कब्जों से मुक्त करवाने के लिए नगर निगम अब सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। तहबाजारियों को दुकानें और सामान हटाने के लिए दी गई आखिरी मोहलत शनिवार शाम को समाप्त हो गई। इसके बाद भी परिसर खाली नहीं करने वालों के खिलाफ निगम रविवार से कार्रवाई शुरू करेगा।
निगम की टीम परिसर में किए गए सभी अवैध निर्माणों को तोड़कर जगह खाली करवाएगी। इसके लिए संबंधित टीम को कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। नगर निगम की ओर से तहबाजारियों को शनिवार शाम तक अपनी दुकानें और सामान हटाने का समय दिया था। इसके बाद कुछ तहबाजारियों ने खुद ही दुकानें और सामान हटाना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी भी परिसर में कई अवैध निर्माण मौजूद हैं। निगम के अनुसार यहां 25 से अधिक अवैध निर्माण किए हैं। इनमें 18 पंजीकृत तहबाजारियों की दुकानें भी शामिल हैं। निगम का लक्ष्य अगले दो दिनों के भीतर पूरे परिसर को खाली करवाना है। इसके बाद नगर निगम अगले सप्ताह इस जगह को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के हवाले करेगा। यहां करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से नए परिसर का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए पुराने निर्माणों को हटाकर जमीन पूरी तरह खाली करवाई जानी है। निगम अधिकारियों के अनुसार तय समय सीमा के बाद अब किसी को अतिरिक्त मोहलत नहीं दी जाएगी और सभी अवैध निर्माण हटाए जाएंगे।
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