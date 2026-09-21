Rajasthan Mayor Election 2026 Live: पाली में बीजेपी का मेयर, निर्दलीयों के साथ मिलकर जुटाया 33 का बहुमत

12:54 PM, 21-Sep-2026 जैसलमेर नगर परिषद सभापति चुनाव: मतदान के बीच कांग्रेस ने लगाया धांधली का आरोप जैसलमेर नगर परिषद सभापति पद के लिए सोमवार को राजनीतिक हलचल के बीच मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विजय डांगरा और कांग्रेस के निर्मल पुरोहित के बीच सीधा मुकाबला है। नगर परिषद कार्यालय में सुबह 10 बजे शुरू हुई वोटिंग दोपहर दो बजे तक चलेगी। इसके तुरंत बाद मतगणना कराकर परिणाम घोषित किया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी और उपखंड अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि निर्वाचित सदस्यों की विशेष बैठक में पूरी कार्रवाई निर्धारित नियमों के तहत कराई जा रही है।



मतदान केंद्र पर लगा आरोप

चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल पुरोहित ने मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की मिलीभगत से नियमों के विपरीत पार्षदों के वोट किसी अन्य सहायक के माध्यम से डलवाए जा रहे हैं। इन आरोपों के बाद मतदान केंद्र पर माहौल गरमा गया और पुरोहित ने चुनाव के बहिष्कार की बात कहते हुए निष्पक्ष मतदान की मांग की। मतदान के दौरान चार निर्दलीय पार्षदों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिनमें वार्ड तीन से संजू मोहन परिहार और वार्ड 14 से गणपत भार्गव शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से वार्ड 39 से पार्षद सुनीता घारू, वार्ड 44 से प्रतीक्षा और वार्ड 12 से जैसलमेर नगर परिषद सभापति पद के लिए सोमवार को राजनीतिक हलचल के बीच मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विजय डांगरा और कांग्रेस के निर्मल पुरोहित के बीच सीधा मुकाबला है। नगर परिषद कार्यालय में सुबह 10 बजे शुरू हुई वोटिंग दोपहर दो बजे तक चलेगी। इसके तुरंत बाद मतगणना कराकर परिणाम घोषित किया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी और उपखंड अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि निर्वाचित सदस्यों की विशेष बैठक में पूरी कार्रवाई निर्धारित नियमों के तहत कराई जा रही है।चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल पुरोहित ने मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की मिलीभगत से नियमों के विपरीत पार्षदों के वोट किसी अन्य सहायक के माध्यम से डलवाए जा रहे हैं। इन आरोपों के बाद मतदान केंद्र पर माहौल गरमा गया और पुरोहित ने चुनाव के बहिष्कार की बात कहते हुए निष्पक्ष मतदान की मांग की। मतदान के दौरान चार निर्दलीय पार्षदों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिनमें वार्ड तीन से संजू मोहन परिहार और वार्ड 14 से गणपत भार्गव शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से वार्ड 39 से पार्षद सुनीता घारू, वार्ड 44 से प्रतीक्षा और वार्ड 12 से

12:53 PM, 21-Sep-2026 फतहनगर नगरपालिका चुनाव: भाजपा बागी पार्षद हिरासत में, कांग्रेस का प्रदर्शन फतहनगर-सनवाड़ नगरपालिका में अध्यक्ष पद के मतदान के दौरान पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष व बागी पार्षद राजेश चपलोत तथा पार्षद बाबूलाल चोपड़ा को हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई के तुरंत बाद क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गरमा गया। मावली विधायक पुष्पकर लाल की मौजूदगी के बीच कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई पर कड़ा ऐतराज जताते हुए जमकर विरोध किया।



चुनाव का गणित और विरोध

फतहनगर-सनवाड़ नगरपालिका में अध्यक्ष का पद अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित है। हालिया चुनाव में कुल 25 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 13 सीटों पर जीत दर्ज कर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था, जबकि कांग्रेस को 12 सीटें मिली थीं। स्पष्ट बहुमत के बावजूद भाजपा में अंदरूनी कलह तब खुलकर सामने आ गई जब पार्टी के बागी पार्षद राजेश चपलोत ने अपनी पत्नी ममता चपलोत को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतार दिया। कांग्रेस ने ममता चपलोत को अपना समर्थन दे दिया, जिससे उनके अध्यक्ष पद पर काबिज होने की संभावनाएं मजबूत हो गईं। यही कारण है कि भाजपा पार्षदों को हिरासत में लिए जाने पर कांग्रेस विरोध दर्ज करा रही है। फतहनगर-सनवाड़ नगरपालिका में अध्यक्ष पद के मतदान के दौरान पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष व बागी पार्षद राजेश चपलोत तथा पार्षद बाबूलाल चोपड़ा को हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई के तुरंत बाद क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गरमा गया। मावली विधायक पुष्पकर लाल की मौजूदगी के बीच कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई पर कड़ा ऐतराज जताते हुए जमकर विरोध किया।फतहनगर-सनवाड़ नगरपालिका में अध्यक्ष का पद अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित है। हालिया चुनाव में कुल 25 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 13 सीटों पर जीत दर्ज कर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था, जबकि कांग्रेस को 12 सीटें मिली थीं। स्पष्ट बहुमत के बावजूद भाजपा में अंदरूनी कलह तब खुलकर सामने आ गई जब पार्टी के बागी पार्षद राजेश चपलोत ने अपनी पत्नी ममता चपलोत को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतार दिया। कांग्रेस ने ममता चपलोत को अपना समर्थन दे दिया, जिससे उनके अध्यक्ष पद पर काबिज होने की संभावनाएं मजबूत हो गईं। यही कारण है कि भाजपा पार्षदों को हिरासत में लिए जाने पर कांग्रेस विरोध दर्ज करा रही है।

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12:52 PM, 21-Sep-2026 नीमकाथाना में हंगामा और नारेबाजी सीकर जिले के नीमकाथाना में पालिका अध्यक्ष चुनाव को लेकर माहौल अचानक गरमा गया। मतदान प्रक्रिया शुरू होने के कुछ ही देर बाद बैरिकेडिंग के पास भारी हंगामा देखने को मिला। पुलिस ने कांग्रेस पार्षदों की गाड़ियों को बैरिकेडिंग पर रोक दिया, जिसके कारण कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।



हंगामे के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इसके बाद पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए सुरक्षा के बीच कांग्रेस पार्षदों को मतदान केंद्र तक पहुंचाया। नीमकाथाना में अध्यक्ष पद के लिए मुख्य मुकाबला कांग्रेस के महेश मेगोतिया और भारतीय जनता पार्टी के रणजीत सिंह के बीच हो रहा है। सीकर जिले के नीमकाथाना में पालिका अध्यक्ष चुनाव को लेकर माहौल अचानक गरमा गया। मतदान प्रक्रिया शुरू होने के कुछ ही देर बाद बैरिकेडिंग के पास भारी हंगामा देखने को मिला। पुलिस ने कांग्रेस पार्षदों की गाड़ियों को बैरिकेडिंग पर रोक दिया, जिसके कारण कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।हंगामे के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इसके बाद पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए सुरक्षा के बीच कांग्रेस पार्षदों को मतदान केंद्र तक पहुंचाया। नीमकाथाना में अध्यक्ष पद के लिए मुख्य मुकाबला कांग्रेस के महेश मेगोतिया और भारतीय जनता पार्टी के रणजीत सिंह के बीच हो रहा है।

12:52 PM, 21-Sep-2026 मलसीसर नगर पालिका : टाई के बाद पर्ची से पवन कुमार बने अध्यक्ष मलसीसर नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटने के बाद पर्ची से अध्यक्ष का फैसला हुआ। उपखंड कार्यालय परिसर में आयोजित चुनाव प्रक्रिया में कुल 20 पार्षदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों को 10-10 वोट मिले। इस बराबरी की स्थिति के बाद पर्ची डालकर अध्यक्ष पद का चुनाव कराया गया। इसमें पवन कुमार के नाम की पर्ची निकली और उन्हें मलसीसर नगर पालिका का अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया।



पालिका में कुल 20 वार्ड हैं। अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने के लिए 11 पार्षदों के समर्थन की आवश्यकता थी। चुनाव से पहले के राजनीतिक समीकरणों के अनुसार पालिका में कांग्रेस के पास 10 पार्षद, भाजपा के पास सात पार्षद और तीन निर्दलीय पार्षद मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी बहुमत के आंकड़े से मात्र एक कदम दूर थी, जबकि भाजपा को अपना बोर्ड बनाने के लिए चार और सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी। ऐसे में तीन निर्दलीय पार्षदों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी और दोनों दलों की नजरें निर्दलीय सदस्यों पर टिकी हुई थीं।

12:49 PM, 21-Sep-2026 बिसाऊ नगरपालिका में कांग्रेस की जीत, बीजेपी की सोनम क्रॉस वोटिंग से हारीं झुंझुनूं के बिसाऊ नगरपालिका में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी नगरपालिका चेयरमैन चुनी गईं, जबकि बीजेपी की सोनम को क्रॉस वोटिंग के चलते हार का सामना करना पड़ा। झुंझुनूं के बिसाऊ नगरपालिका में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी नगरपालिका चेयरमैन चुनी गईं, जबकि बीजेपी की सोनम को क्रॉस वोटिंग के चलते हार का सामना करना पड़ा।

12:47 PM, 21-Sep-2026 मनोहरपुर नगर पालिका में कांग्रेस का परचम, अर्जुन मोहनपुरिया बने अध्यक्ष मनोहरपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस के अर्जुन मोहनपुरिया ने जीत दर्ज की है। अर्जुन मोहनपुरिया को 21 वोट मिले, जबकि भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सुनील असवाल को 14 वोट मिले। अर्जुन मोहनपुरिया ने 7 वोटों के अंतर से अध्यक्ष का चुनाव जीता। जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। मनोहरपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस के अर्जुन मोहनपुरिया ने जीत दर्ज की है। अर्जुन मोहनपुरिया को 21 वोट मिले, जबकि भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सुनील असवाल को 14 वोट मिले। अर्जुन मोहनपुरिया ने 7 वोटों के अंतर से अध्यक्ष का चुनाव जीता। जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है।

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12:45 PM, 21-Sep-2026 पावटा-प्रागपुरा निकाय चुनाव में घमासान पावटा-प्रागपुरा नगर निकाय चुनाव को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। चुनाव प्रक्रिया को लेकर पूर्व विधायक इंद्रराज सिंह गुर्जर और मौजूदा विधायक आमने-सामने आ गए हैं। पूर्व विधायक इंद्रराज सिंह गुर्जर चुनाव प्रक्रिया के विरोध में धरने पर बैठ गए हैं। इसे लेकर क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है।

12:44 PM, 21-Sep-2026 श्रीविजयनगर में अध्यक्ष चुनाव से पहले बवाल, पुलिस और कांग्रेस समर्थकों में झड़प श्रीगंगानगर के श्रीविजयनगर नगर पालिका में अध्यक्ष के चुनाव से पहले पुलिस और कांग्रेस समर्थकों के बीच झड़प हो गई। कांग्रेस समर्थकों का आरोप है कि बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पार्षदों को किडनैप कर लिया है। इसके बाद नगर पालिका भवन के बाहर बैरिकेडिंग पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। इस दौरान हुई झड़प में एक पुलिस अधिकारी के घायल होने की भी सूचना है। श्रीगंगानगर के श्रीविजयनगर नगर पालिका में अध्यक्ष के चुनाव से पहले पुलिस और कांग्रेस समर्थकों के बीच झड़प हो गई। कांग्रेस समर्थकों का आरोप है कि बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पार्षदों को किडनैप कर लिया है। इसके बाद नगर पालिका भवन के बाहर बैरिकेडिंग पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। इस दौरान हुई झड़प में एक पुलिस अधिकारी के घायल होने की भी सूचना है।

12:39 PM, 21-Sep-2026 पाली में भाजपा का मेयर पाली में बीजेपी का मेयर हो गया है। बड़ी बात ये रही कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस अपना बोर्ड नहीं बना पाई। निर्दलीयों के साथ मिलकर बीजेपी ने 33 का बहुमत जुटाया है।