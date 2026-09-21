कांग्रेस के पास ज्यादा पार्षद, फिर भी भाजपा के मेयर: पाली-अजमेर में कैसे पलटा पूरा खेल? समझें आंकड़ों का गणित

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

65 सदस्यीय पाली नगर निगम में कांग्रेस ने 29 वार्ड जीते थे, जबकि भाजपा के 21 और निर्दलीयों के 15 पार्षद थे। बहुमत के लिए 33 वोट जरूरी थे। इसके बावजूद मतदान में भाजपा की नमिता बुबकिया को 33 वोट मिले और वह मेयर चुनी गईं। निर्दलीय राजबाला हिंगड़ को 29 और कांग्रेस की सुमित्रा जैन को सिर्फ 3 वोट मिले। यानी कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उसके पार्षदों का पूरा समर्थन मेयर उम्मीदवार को नहीं मिल सका।अजमेर में कांग्रेस 37 वार्ड जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। भाजपा के 32 पार्षद और 11 निर्दलीय थे। बहुमत का आंकड़ा 41 था। चुनाव से पहले कांग्रेस को चार अतिरिक्त वोटों की जरूरत थी, जबकि भाजपा को बहुमत तक पहुंचने के लिए निर्दलीयों के समर्थन पर निर्भर रहना था।मेयर चुनाव में भाजपा की अनामिका शर्मा ने बाजी मार ली। उन्हें 43 वोट मिले जबकि कांग्रेस 37 वोटों पर ही सिमट गई। पार्षदों के चुनाव में बढ़त बनाने के बावजूद कांग्रेस अंतिम नतीजों में पिछड़ गई।उदयपुर में तस्वीर पहले से ही साफ थी। 80 सदस्यीय निगम में भाजपा ने 53 वार्ड जीते, जबकि कांग्रेस के 23, तीन निर्दलीय और एक माकपा पार्षद है। बहुमत का आंकड़ा 41 है। ऐसे में भाजपा के पास अपने दम पर स्पष्ट बहुमत था। भाजपा केपारस सिंघवी मेयर चुने गए।65 सदस्यीय अलवर नगर निगम में भाजपा 28 पार्षदों के साथ सबसे बड़ा दल था। कांग्रेस के 23, 13 निर्दलीय और एक बसपा पार्षद था। बहुमत के लिए 33 वोट चाहिए थे। भाजपा ने निर्दलीयों का समर्थन जुटाकर सुमनलता अग्रवाल को मेयर बनाने में सफलता हासिल की।ये भी पढ़ें-बीकानेर इस तस्वीर में अलग रहा। 80 सदस्यीय निगम में कांग्रेस ने 42 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। भाजपा के 27, निर्दलीयों के 10 और आरएलपी का एक पार्षद था। इस संख्या के साथ कांग्रेस के अनिल कल्ला मेयर चुने गए।इन पांच मेयर चुनावों ने निकाय चुनाव की राजनीति में निर्दलीयों और क्रॉस वोटिंग की भूमिका को सामने ला दिया। उदयपुर और बीकानेर में स्पष्ट बहुमत ने मेयर का रास्ता आसान किया, लेकिन पाली, अजमेर और अलवर में किसी दल के पास बहुमत नहीं था। ऐसे में पार्षदों का व्यक्तिगत समर्थन और निर्दलीयों का रुख निर्णायक बना। वार्ड चुनाव में भाजपा ने 4,179 वार्ड जीते थे, जबकि कांग्रेस के खाते में 3,613 और निर्दलीयों के खाते में 2,273 वार्ड आए।