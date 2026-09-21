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अलवर मेयर चुनाव आज: भाजपा बहुमत से 5 कदम दूर, 13 निर्दलीय तय करेंगे किसके सिर सजेगा ताज

Mon, 21 Sep 2026 09:55 AM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलवर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलवर Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Mon, 21 Sep 2026 09:55 AM IST
सार

अलवर नगर निगम में मेयर पद के लिए आज चुनाव होगा। 65 सदस्यीय निगम में भाजपा के 28, कांग्रेस के 23, निर्दलीय और अन्य के 13 तथा बसपा का एक पार्षद है। बहुमत के लिए 33 पार्षदों का समर्थन जरूरी है। भाजपा को बहुमत के लिए पांच और कांग्रेस को 10 अतिरिक्त पार्षदों के समर्थन की जरूरत है।

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अलवर मेयर चुनाव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नगर निकाय चुनाव के बाद अब अलवर नगर निगम के मेयर पद का फैसला आज होगा। 65 सदस्यीय नगर निगम में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। भाजपा ने सुमनलता अग्रवाल और कांग्रेस ने कमलेश शर्मा को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। निर्दलीय प्रत्याशी रिंकल गर्ग के नामांकन वापस लेने के बाद मुकाबला अब दो उम्मीदवारों के बीच रह गया है। हालांकि, दोनों ही प्रमुख दल बहुमत के आंकड़े से दूर हैं, ऐसे में निर्दलीय पार्षदों का रुख मेयर चुनाव में अहम माना जा रहा है।

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65 वार्डों में ऐसा है पूरा सियासी गणित

अलवर नगर निगम के 65 वार्डों में भाजपा ने 28 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस के खाते में 23 सीटें आई हैं। 13 वार्डों में निर्दलीय और अन्य प्रत्याशी विजयी रहे हैं, जबकि एक सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई है।

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मेयर पद के लिए बहुमत का आंकड़ा 33 पार्षदों का है। इस हिसाब से भाजपा बहुमत से पांच पार्षद दूर है, जबकि कांग्रेस को बहुमत के लिए 10 और पार्षदों के समर्थन की जरूरत होगी।

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निर्दलीयों पर टिकी दोनों दलों की नजर

अलवर में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बहुमत के आंकड़े से पीछे हैं। ऐसे में 13 निर्दलीय पार्षदों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। भाजपा को अपना बोर्ड बनाने के लिए कम से कम पांच निर्दलीय पार्षदों का समर्थन जुटाना होगा। वहीं कांग्रेस को बहुमत तक पहुंचने के लिए 10 अतिरिक्त पार्षदों का साथ चाहिए।

यही वजह है कि मतदान से पहले दोनों दल निर्दलीय पार्षदों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश में जुटे हैं। मेयर चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज है और पार्षदों को एकजुट रखने के लिए दोनों दलों ने बाड़ाबंदी की है।

पार्षदों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप भी तेज

मेयर चुनाव से पहले पार्षदों को अपने पक्ष में करने को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी सामने आए हैं। दोनों दल अपने-अपने पार्षदों को एकजुट रखने के साथ निर्दलीय पार्षदों के समर्थन का गणित साधने में जुटे हैं।
ऐसे में चुनाव के दौरान निर्दलीय पार्षदों का रुख किस ओर रहता है, इस पर सबकी नजर है। 13 निर्दलीय पार्षदों में से कितने भाजपा के साथ जाते हैं और कितने कांग्रेस का समर्थन करते हैं, इससे मेयर चुनाव का परिणाम प्रभावित हो सकता है।

सुमनलता अग्रवाल और कमलेश शर्मा आमने-सामने

भाजपा ने मेयर पद के लिए सुमनलता अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस की ओर से कमलेश शर्मा मैदान में हैं। निर्दलीय रिंकल गर्ग के नामांकन वापस लेने के बाद अब चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है।
दोनों दलों के प्रत्याशी अपने-अपने पक्ष में पार्षदों का समर्थन जुटाने में लगे हैं। भाजपा के पास 28 पार्षद हैं, इसलिए उसे बहुमत के लिए पांच और वोटों की जरूरत है। कांग्रेस के पास 23 पार्षद हैं और उसे बहुमत के लिए 10 अतिरिक्त समर्थन जुटाना होगा।

आज साफ होगा अलवर नगर निगम का बोर्ड

मेयर पद के लिए आज होने वाले मतदान के बाद अलवर नगर निगम की तस्वीर साफ हो जाएगी। चुनाव में यह भी तय होगा कि 13 निर्दलीय और अन्य पार्षद किस उम्मीदवार के समर्थन में जाते हैं। इसके साथ ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि 65 सदस्यीय अलवर नगर निगम की कमान भाजपा की सुमनलता अग्रवाल के हाथ आती है या कांग्रेस के कमलेश शर्मा मेयर बनते हैं।

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