नगर निकाय चुनाव: अजमेर में कांग्रेस की विकास यात्रा, भाजपा के 36 साल के कथित कुशासन के खिलाफ खोला मोर्चा

अजमेर नगर निकाय चुनाव से पहले अजमेर शहर में कांग्रेस ने राजनीतिक सक्रियता बढ़ाते हुए गुरुवार को ‘विकास यात्रा’ निकाली। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित यात्रा ज्योतिबा फुले सर्किल से शुरू हुई। इसका नेतृत्व शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल ने किया। यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए।

कांग्रेस ने यात्रा के जरिए भाजपा के करीब 36 साल के कथित कुशासन के खिलाफ आवाज उठाई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क, पेयजल, सफाई, सीवरेज, जलभराव और शहर के विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। नेताओं ने आरोप लगाया कि अजमेर में लंबे समय से आमजन बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है, लेकिन इनका स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।



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यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आमजन से संवाद किया और स्थानीय समस्याओं के बारे में जानकारी ली। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा के लंबे कार्यकाल में अजमेर के विकास को लेकर कई दावे किए गए, लेकिन शहर की कई बुनियादी समस्याएं अब भी बनी हुई हैं। यात्रा में पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़, पीसीसी सचिव महेंद्र सिंह रलावता, विजय जैन, गोपाल बाहेती सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ‘विकास यात्रा’ सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि अजमेर की जनता की समस्याओं और उनकी आवाज को सामने लाने का अभियान है। पार्टी ने कहा कि आने वाले दिनों में शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में पहुंचकर स्थानीय मुद्दों को उठाया जाएगा और सरकार व प्रशासन से समस्याओं के समाधान की मांग की जाएगी। नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की इस यात्रा को शहर में पार्टी की सक्रियता बढ़ाने और जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।