राजस्थान: अजमेर में 63.65% मतदान से ईवीएम में कैद 360 प्रत्याशियों का भाग्य, घटे वोटिंग प्रतिशत से बढ़ी बेचैनी

अजमेर नगर निगम के दूसरे चरण में शुक्रवार को 80 वार्डों के लिए मतदान संपन्न हो गया। कल शाम 6 बजे मतदान खत्म होने तक शहर में 63.65 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। यानी शहर की सरकार चुनने के लिए करीब दो-तिहाई मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान समाप्त होते ही नगर निगम के 80 वार्डों में मैदान में उतरे 360 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया। अब सभी की निगाहें 14 सितंबर को होने वाली मतगणना पर टिक गई हैं।

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