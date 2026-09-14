राजस्थान निकाय चुनाव परिणाम: किसके पक्ष में है शहरों का मूड? 309 निकायों में भाजपा-कांग्रेस की ताकत का फैसला

राजस्थान के नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 में दो चरणों में हुए मतदान के बाद अब आज 14 सितंबर को नतीजों की बारी है। प्रदेश के 309 नगरीय निकायों के 10,167 वार्डों में जनता ने जिन प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान किया है, उनका फैसला सोमवार यानी आज मतगणना के साथ सामने आएगा। इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगरपालिकाएं शामिल हैं।

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दो चरणों में हुए चुनाव में कुल 1 करोड़ 45 लाख 15 हजार 873 मतदाताओं में से 1 करोड़ 5 लाख 89 हजार 718 ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राज्य में कुल मतदान 72.95 प्रतिशत रहा। अब इन वोटों की गिनती के साथ ही नगर निकायों में नई सत्ता की तस्वीर साफ हो जाएगी।आज जिन निकायों के नतीजे आएंगे, उनमें प्रदेश के सभी 10 नगर निगम- जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा और पाली शामिल हैं। इसके अलावा 47 नगर परिषदों और 252 नगरपालिकाओं के परिणाम भी घोषित होंगे। दो चरणों में हुए चुनाव में कुल 10,167 वार्डों के लिए मतदान हुआ। पहले चरण में 5,393 और दूसरे चरण में 4,774 वार्ड शामिल रहे।9 सितंबर को पहले चरण में 162 नगरीय निकायों में मतदान हुआ। इनमें 4 नगर निगम, 27 नगर परिषद और 131 नगरपालिकाएं शामिल थीं। इस चरण में 5,393 वार्डों के लिए 7,683 मतदान केंद्र बनाए गए थे और 20,623 प्रत्याशी मैदान में थे। 57,52,278 मतदाताओं में से 43,95,853 ने वोट डाला। इसके बाद 11 सितंबर को दूसरे चरण में 147 निकायों में मतदान हुआ। इनमें 6 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 121 नगरपालिकाएं शामिल थीं। इस चरण में 4,774 वार्ड, 9,758 मतदान केंद्र और 18,266 प्रत्याशी थे। 87,63,595 मतदाताओं में से 61,93,865 ने मतदान किया।दोनों चरणों को मिलाकर 72.95 फीसदी मतदान हुआ है। खास बात यह रही कि छोटे नगर निकायों में कई जगह मतदान प्रतिशत बड़े शहरों से अधिक रहा। ऐसे में आज के परिणामों में स्थानीय मुद्दों के साथ निर्दलीय प्रत्याशियों और बागियों की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। बड़े शहरों में भी मतदान के अलग-अलग ट्रेंड देखने को मिले। जोधपुर में 71.10 फीसदी और पाली में 70.94 फीसदी मतदान हुआ, जबकि उदयपुर में 67.26, अजमेर में 63.65 और जयपुर में 62.88 फीसदी वोट पड़े।राजधानी जयपुर में नगर निगम क्षेत्र के 24.33 लाख से ज्यादा मतदाताओं में से करीब 15.30 लाख ने वोट डाला। अब इन वोटों से किस पार्टी को बढ़त मिलती है और निर्दलीय कितने वार्डों में बाजी मारते हैं, इस पर सभी की नजर है। आज की मतगणना के साथ ही यह भी साफ होगा कि भाजपा-कांग्रेस की सीधी टक्कर में किसका पलड़ा भारी रहा, कहां बागियों ने समीकरण बिगाड़े और किन वार्डों में निर्दलीयों ने दोनों प्रमुख दलों को चुनौती दी।