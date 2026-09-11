अजमेर: मतदान के बाद कांग्रेस ने ठोका जीत का दावा, धर्मेंद्र राठौड़ बोले- ट्रिपल इंजन सरकार से जनता नाराज

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धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि अजमेर की जनता ने भाजपा सरकार के कुशासन, ट्रिपल इंजन सरकार की कथित नाकामी और स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर की बदतर होती स्थिति के खिलाफ मतदान किया है। उन्होंने दावा किया कि जनता ने कांग्रेस के चुनावी वादों और उसके प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है।राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरी एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में मेहनत की और जनता के बीच पहुंचकर स्थानीय मुद्दों को मजबूती से उठाया। उन्होंने दावा किया कि मतदान के रुझान कांग्रेस के पक्ष में हैं और अजमेर नगर निगम में इस बार कांग्रेस का बोर्ड बनने जा रहा है।ये भी पढ़ें-इतना ही नहीं, धर्मेंद्र राठौड़ ने पुष्कर नगर परिषद और किशनगढ़ नगर परिषद में भी कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आने का दावा किया। मतदान खत्म होने के बाद सामने आए मतदान प्रतिशत को लेकर कांग्रेस के इस दावे ने अजमेर की सियासत को और गरमा दिया है। अब सभी की नजरें 14 सितंबर को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं, जब ईवीएम में कैद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा।