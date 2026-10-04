पंजाब में खौफनाक वारदात, शराब लेने गए पूर्व सरपंच की बेरहमी से हत्या

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पंजाब के बठिंडा जिले के अंतर्गत आने वाले गांव जस्सी पो वाली में रविवार शाम को सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक शराब के ठेके के सामने गांव फूस मंडी के पूर्व सरपंच जगतार सिंह की कुल्हाड़ी से बेरहमी से काटकर हत्या कर दी गई। इस वीभत्स घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और लोगों के बीच भारी दहशत का माहौल पैदा हो गया है।

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