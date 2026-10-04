Chd-Pb Big News: हैंड ग्रेनेड के साथ आरोपी गिरफ्तार, पूर्व सरपंच की हत्या; संधू हत्याकांड में ऑडियो वायरल

दलित युवक की मौत मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सख्त

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संगरूर में एक दलित युवक की मौत के मामले में जांच शुरू कर दी है। आयोग ने पंजाब प्रशासन और पुलिस से 15 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। यह कार्रवाई पूर्व विधायक और भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष शीतल अंगुराल की शिकायत पर की गई है। आयोग ने संगरूर के उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। नोटिस में मामले की निष्पक्ष जांच, पुलिस कार्रवाई, एफआईआर, संबंधित धाराओं, आरोपियों की गिरफ्तारी और चार्जशीट की जानकारी मांगी गई है। पढ़ें पूरी खबर